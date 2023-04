Infermiere di famiglia, oltre 4mila prestazioni

"La Casa della Salute di Voltana che si arricchisce con il lavoro dell’infermiere di famiglia è la dimostrazione del grande impegno che in questi anni ha caratterizzato il lavoro dell’Ausl con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. L’infermiere è una figura aggiuntiva che rappresenta un chiaro esempio di sanità territoriale". Con queste parole l’assessore alla Sanità del Comune di Lugo, Maria Pia Galletti, affiancata dalla presidente della Consulta di Voltana, Valeria Monti, ha presentato il progetto dell’infermiere di famiglia, nella sala polivalente del centro civico ‘Casa del Popolo’ di Voltana. Oltre alla Galletti e alla Monti erano presenti l’assessore al Welfare Lucia Poletti, la direttrice del distretto Federica Boschi, il direttore dell’Unità operativa di Cure Primarie dell’ambito di Ravenna Mauro Marabini, il direttore delle Professioni Infermieristiche e Tecniche Mauro Taglioni, la responsabile della Direzione Infermieristica e Tecnica del Dipartimento di Cure Primarie Antonella Cerchierini, la rappresentante dell’Igiene pubblica Giulia Silvestrini, Ardigò Martino del Dipartimento di Cure primarie e Fabio Capucci, il nuovo infermiere di famiglia che ha iniziato il proprio servizio lo scorso 2 gennaio.

L’inquadramento del contesto sociale e sanitario è stato fornito dalle dottoresse Boschi e Silvestrini, che hanno sottolineato come "l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’incidenza delle patologie croniche siano alla base dei grandi cambiamenti nell’assetto delle cure territoriali. La presenza nella comunità del 26% di anziani e oltre il 12% di pazienti con più di 70 anni, con alta incidenza di pazienti con una o più malattie croniche, porta a un cambio di paradigma, puntando sulla prevenzione e promozione della salute per i pazienti che ancora non hanno sviluppato patologie e strategie di presa in carico integrata per i pazienti complessi. Il team messo in campo dall’Ausl è stato quindi multiprofessionale e di alto profilo". Cerchierini ha quindi fornito i numeri dell’attività infermieristica della Casa della Salute di Voltana nel 2022, divisa negli ambulatori di osservazione terapia, cronicità e assistenza domiciliare integrata. L’ambulatorio per la gestione integrata ha in carico 60 utenti con diabete mellito di tipo 2 e patologie correlate, sono state effettuate 4.207 prestazioni infermieristiche presso l’ambulatorio di osservazione e terapia di cui 2.322 prelievi venosi e 1.885 prestazioni di carattere assistenziale. Sul versante del servizio infermieristico domiciliare, nel 2022 stati presi in carico 33 assistiti. Fabio Capucci ha poi informato sulla sua attività: la mappatura della popolazione di Voltana, Giovecca, Belricetto, San Bernardino sia dal punto di vista demografico che epidemiologico, utilizzando i dati di Anagrafe e Ausl. Contestualmente è stata effettuata la mappatura dei servizi presenti e delle risorse sul versante comunitario. Alla luce di queste attività preliminari è stato possibile prendere in carico 29 utenti per i quali è stata effettuata la valutazione del setting assistenziale più appropriato in relazione dal bisogno, a garanzia della continuità di cura.

lu.sca.