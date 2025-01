Infermieri da India e Tunisia. Sempre di più nelle strutture private: "Necessari: il personale manca"

A noi servono professionisti, a loro un lavoro. Talvolta la domanda e l’offerta si incontrano a molti chilometri di distanza: e così negli ultimi anni è diventato più comune reclutare infermieri da vari Paesi del mondo quali India, Pakistan, Albania e Tunisia. L’esempio più noto è quello delle strutture gestite dal consorzio Solco, che fece arrivare i primi tre anni fa dalla Tunisia. Non si tratta, però, dell’unica realtà in provincia: succede in diverse strutture private, sia per l’assistenza agli anziani che cliniche. Il problema alla base è sempre lo stesso che affligge la sanità da anni: la mancanza di personale. E mentre l’Ausl non può reclutare all’estero - e a fine mese terrà un nuovo concorso per gli infermieri a cui, fa sapere l’azienda, si sono iscritte oltre un migliaio di persone - altre realtà hanno usufruito dei permessi speciali del governo in questi anni, che hanno semplificato le procedure e che sarebbero dovuti scadere quest’anno sono stati prorogati per altri due, fino al 2027. "So di una clinica che già mesi fa ci aveva annunciato l’intenzione di reclutare personale dall’estero – dice Luca Lanzillotti della Uilfpl di Ravenna – e credo che non sia la prima volta che succede. Tuttavia si tratta di una soluzione tampone rispetto al problema più generale, che è l’attrattività del settore in primis e poi la fidelizzazione del personale dipendente. Le strade sono solo due: rinnovare il contratto di lavoro, che nella sanità privata è fermo dal triennio 2016/2018, e fare accordi nelle aziende per valorizzare il personale dipendente. Anche perché per una persona che fa migliaia di chilometri per venire in Italia non fa differenza aggiungerne qualcuno e andare in Svizzera, dove gli stipendi sono più alti. Meglio fidelizzare i propri dipendenti".

Confcooperative Romagna e consorzio Solco hanno fatto arrivare diversi dipendenti dall’estero al momento dell’apertura della ’Rosa dei venti’, la grande struttura per anziani a Borgo Montone. "Col tempo abbiamo fatto le pratiche per circa 25 infermieri da Albania, India e Tunisia – dice Giacomo Vici, direttore del Solco –. Erano necessari sia per la nuova struttura ma anche per garantire i servizi nella altre che gestiamo. Dopo la pandemia c’è stato un richiamo importante da parte delle aziende sanitarie e molti degli infermieri che lavoravano per noi se ne sono andati: soffrivamo una carenza importante". A distanza di quasi tre anni, di quei 25 infermieri sono 15 quelli rimasti al Solco: "Altri hanno fatto altri percorsi, sono tornati indietro o sono andati a lavorare in altre parti d’Italia – prosegue Vici –. C’è stato un momento iniziale di formazione soprattutto per la lingua e un periodo di affiancamento. Ora siamo a regime. Inoltre c’è stato un periodo iniziale in cui abbiamo garantito loro una collocazione abitativa, poi piano piano hanno iniziato a contribuire per affitto e utenze e ora sono autonomi". Il Solco tuttora cerca infermieri, ma al momento non sta programmando un altro percorso dall’estero.

Claudio Proni, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Ravenna, spiega che grazie al decreto flussi che ha permesso l’arrivo di infermieri dall’estero si sono coperti 30mila posti nel centro e nord Italia: "Sono circa un decimo del totale, non una piccola cifra. E se il decreto non fosse stato prorogato sarebbero venuti a mancare perché non avrebbero più potuto esercitare qui: sarebbe stato un grosso problema". Proni ha diversi colleghi arrivati in questo modo dall’estero: "Hanno preso casa, con molte difficoltà, e hanno fatto venire la famiglia. La difficoltà maggiore è la lingua. Attendiamo che il governo, finiti questi due anni, definisca come potranno integrarsi all’interno dell’albo, equiparandoli a tutti gli altri".

