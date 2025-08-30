"Infermieri e Oss di un reparto, l’Ausl in debito di 17 anni e mezzo"

Diciassette anni e mezzo di lavoro, giorno più giorno meno. Non è la carriera di un dipendente bensì il debito che l’Ausl Romagna ha maturato nei confronti di infermieri e Oss di un reparto dell’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo. Questo secondo il conteggio della Uil Fpl relativamente al personale della Lungodegenza e Medicina Polispecialistica.

"Analizzando il dato – denunciano dalla segreteria territoriale di Ravenna del sindacato – di 106 dipendenti, tra infermieri e Oss, emerge che l’Azienda Usl della Romagna ha maturato un debito nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di oltre 8.500 ore di lavoro eccedenti rispetto a quanto previsto dal Ccnl e 5.000 giorni di ferie per un totale complessivo di più di 6.400 giorni lavorativi" che equivalgono appunto a circa 17 anni e mezzo di lavoro.

"Numeri che fanno riflettere – dicono ancora dalla Uil FPl territoriale – e che richiedono azioni condivise e finalizzate a sostenere infermieri e Oss impegnati con dedizione in un difficile contesto caratterizzato da un’utenza sempre più anziana, affetta da patologie croniche, in presenza di più comorbilità, che impone ritmi di lavoro frenetici a garanzia di un elevato standard di assistenza sia per il soddisfacimento dei bisogni di base, sia per quelli più complessi".

E ancora: "La salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini non può che passare dalla tutela di quegli operatori che quel diritto lo garantiscono ogni giorno. Come si può pensare infatti che al non rispetto dei dettami contrattuali e nel caso di specie a una limitazione di un adeguato recupero psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori possa nel lungo periodo corrispondere un adeguato standard di sicurezza e di qualità di assistenza? Meno ferie e più straordinario, in aggiunta a carichi di lavoro complessi che devono essere maggiormente equilibrati, possono solo produrre errori oltreché causa della sindrome da burnout".

Il sindacato chiede dunque dove sia finita "quella politica di attenzione e valorizzazione tanto promessa ai nostri eroi, così definiti durante la pandemia da SARS-CoV-2?".