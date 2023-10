Infermieri, stop dell’Ausl. Il progetto ‘Pronta disponibilità’ congelato fino al 7 novembre

Indietro tutta: l’Ausl Romagna fa retromarcia sull’entrata in vigore della nuova sperimentazione della ’Pronta disponibilità’ per gli infermieri, rinviando il tutto alle settimane successive al 7 novembre, quando l’azienda ha messo in calendario un incontro a tu per tu con le rappresentanze sindacali, che avrà all’ordine del giorno proprio la proposta di implementazione della pronta disponibilità avanzata dalla direzione, e le perplessità espresse in merito dagli infermieri.

Con una lettera a firma della dirigente per le Relazioni sindacali Barbara Camerani è infatti stato dato appuntamento ai sindacati per il prossimo 7 novembre: un incontro chiesto a gran voce dalle sigle dei lavoratori già con la manifestazione dello scorso lunedì, convocata dal Nursing Up proprio sotto le finestre del quartier generale dell’Ausl Romagna a Ravenna. Le posizioni di partenza sono note: da un lato l’Ausl ha spiegato di aver ipotizzato una sperimentazione di un nuovo sistema di reperibilità legato "al dipartimento e all’area omogenea", ideato "per supplire alcune difficoltà organizzative più critiche in caso di assenze improvvise", dall’altro gli infermieri puntano il dito contro le carenze d’organico che già li costringono a saltare parte delle ferie e a condizioni di lavoro sempre più massacranti.

La controproposta degli infermieri è chiara: la pronta disponibilità può essere implementata solo su base volontaria. I turni di reperibilità che l’Ausl giudicava necessari erano stati stimati in 50 giornalieri in tutta la Romagna: apparentemente pochi, ma considerati dagli infermieri quale una prima falla capace di far crollare l’intera diga, portando in pochi anni a un implementazione del sistema su scala potenzialmente più ampia.

Ancora più deciso il no alla reperibilità spalmata su vari ospedali. Anche per questo le parole del direttore dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori – il quale aveva detto di essere pronto a ritirare il piano qualora gli infermieri avessero accettato l’autogestione a livello di reparto – erano state respinte al mittente: la proposta era stata giudicata anch’essa quale un aumento dei carichi di lavoro insostenibile in virtù dell’impegno che già oggi viene chiesto agli infermieri, impegnati in reparti regolarmente poveri di personale. L’incontro del 7 novembre potrebbe vedere le due parti arrivare a un accordo: le posizioni al momento appaiono però ancora distanti.

Filippo Donati