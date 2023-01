"Inflazione e tasse, ma le imprese resistono"

Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato: qual è il bilancio del 2022?

"L’anno si è chiuso con luci ed ombre. Avviato con il grande slancio post pandemia, da fine febbraio ha dovuto fare i conti con l’incertezza dovuta alla guerra d’invasione russa ai danni dell’Ucraina, che ha comportato un’impennata dei costi energetici ed il problema forniture. In ogni caso, le rilevazioni congiunturali hanno registrato, per l’economia italiana, una crescita superiore a Giappone, Francia e Germania. Questo significa che il sistema delle imprese ha lavorato molto bene, considerando che l’Italia sconta una pressione fiscale più alta". Previsioni per il 2023?

"Le incertezze dovute alla guerra, alla disponibilità e al costo di materie prime e combustibili, ci fanno preoccupare. Così come è impossibile non tener conto dell’inflazione, che ha eroso il potere d’acquisto di famiglie e consumatori. Il 2023 non sarà tutto rose e fiori. Però c’è da considerare che, soprattutto il nostro territorio, può contare sulla grande voglia di tornare a muoversi e a vivere, e soprattutto il settore turistico, con il suo indotto, potrà essere un volano importante. Inoltre le nostre aziende, artigiane e Pmi, hanno dimostrato grande capacità di resistenza. Non hanno delocalizzato e garantiscono una grande tenuta. Saremo loro accanto per quanto riguarda l’accesso al credito e i costi energetici".

Un impegno di Confartigianato?

"È incomprensibile, in questi tempi, vedere che ci sono disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, quando nelle imprese si fa fatica a trovare manodopera o interessati ad un passaggio generazionale delle aziende. Ci siamo già attivati su questo tema, ma aumenteremo l’impegno affinché, soprattutto i giovani e le loro famiglie, comprendano quali siano i percorsi scolastici e formativi più idonei".