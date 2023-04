Inflazione, quanto mi costi Carne e servizi, aumenti oltre il 10%

La carne, il pane, gli affettati. Ma anche i servizi: analisi del sangue, ricalibrazione delle gomme dell’auto, taglio dei capelli dal parrucchiere. Tutto è aumentato, in certi casi anche oltre il 10%. Non è un segreto ciò che mostrano i dati dell’Osservatorio prezzi del Comune di Ravenna: l’inflazione ha aumentato di parecchio la nostra spesa. I numeri vengono raccolti mensilmente, prendendo in considerazione i prezzi applicati da più supermercati e attività del territorio, e gli ultimi dati sono quelli di febbraio 2023.

E allora iniziamo a fare spese e partiamo dal cibo. Fermiamo il carrello al banco dei salumi e compriamo un chilo di prosciutto crudo per 31,78 euro: lo pagavamo ’solo’ 28,48 euro un anno fa, nel febbraio 2022, +11,6%. Va leggermente meglio col cotto: un chilo ci costa 25,54 euro, +6,2% rispetto ad agosto 2022, quando bastavano 24,04 euro. E la carne? Altro salasso. Quella bovina è aumentata del 12,2%: da 20,84 euro al chilo a 23,39. Va detto che a dicembre costava ancora di più: 23,96 euro.Stesso copione per il maiale, passato dai 7,2 euro al chilo del febbraio 2022 agli 8,02 di dicembre 2022 (ultimo dato disponibile). Riempirsi lo stomaco col pane non vale: pure quello è passato da 3,97 a 4,34 euro al chilo in un anno, +9,3%. E il parmigiano? Costava 22,83 euro al chilo un anno fa ed è passato a 23,39 nel febbraio 2023, +4,8%.

Passiamo all’ortofrutta, su cui occorre fare una premessa: in base alla stagionalità e all’andamento delle annate ci sono fluttuazioni marcate e non sempre indicative dell’andamento generale. Facciamo, quindi, qualche esempio. Le cipolle dorate sono passate da 1,4 a 1,46 euro al chilo (+4,3%), i limoni da 2,98 a 3,08 (+3,4%), l’aglio bianco da 7,68 a 7,51 (-2,2%). Le mele Fuji hanno mantenuto il loro prezzo: 2,29 euro al chilo.

Usciamo dal supermercato, portiamo la spesa a casa. Neanche a dirlo, pure il tragitto ci costa di più: la benzina al fai da te è passata da 1,808 euro al litro a 1,865 (+3,2%, al servito +3,4%), il diesel da 1,695 a 1,865 (+10%, al servito +9,9%). E l’inflazione ha colpito tutto, servizi compresi. Le analisi del sangue in un anno sono passate da 6,77 a 8,61 euro (+27,2%), l’espresso al bar da 1,2 a 1,22 euro (il salto da 1,10 a 1,20 è avvenuto tra dicembre 2021 e gennaio 2022), un pasto in pizzeria da 10,27 euro a 10,95 (+6,6%). Tra gli aumenti maggiori troviamo la ricalibrazione e riparazione delle gomme dell’auto (da 56,78 euro a 68,5 in un anno, +20,6%) e l’otturazione dal dentista (da 117,8 a 133,58, +13,4%). Infine tagliarsi i capelli costa il 2,4% in più per una donna (da 31,28 a 32,02) e il 4,3% in più per un uomo (da 24,72 a 25,78).

Sara Servadei