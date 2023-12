"Influenza, Ausl impreparata"

Ravenna, 30 dicembre 2023 – L’Ausl si è fatta trovare impreparata dall’arrivo dell’influenza stagionale e dal suo sovrapporsi al Covid". L’accusa, durissima, proviene proprio dal reparto in cui si combatte più duramente contro le due patologie, e cioè la Terapia intensiva.

Il personale infermieristico che ci lavora racconta di "una struttura non attrezzata adeguatamente", di "turni riorganizzati in extremis".

Influenza, una vaccinazione

Come si è arrivati a una situazione simile, all’ormai quinto inverno di Covid, in un periodo in cui non è raro che l’influenza obblighi numerosi pazienti particolarmente fragile al ricovero in ospedale? "I posti letto allestiti in extremis nelle ultime ore rendono ancora più complicato il lavoro di medici e infermieri. Essendo un reparto di area critica, in cui si lavora in urgenza, è fondamentale avere spazio per muoversi. E’ possibile che dopo anni di Covid si decida all’ultimo di allestire posti letto adeguati per pazienti che avrebbero bisogno di essere assistiti nella maniera migliore possibile?".

Ai normali posti letto se ne sono aggiunti due in queste ore: "Siamo preoccupati – confidano i professionisti al lavoro nel reparto – circa l’effettiva possibilità di evitare contagi tra i pazienti". A differenza che nel picco della pandemia i margini per mettere in isolamento i pazienti o per creare fra loro quelle si potrebbero definire distanze di sicurezza sono infatti assai più ridotti. Il reparto attualmente conta 35 infermieri, in procinto di aumentare di un’unità a gennaio, ma comunque bel al di sotto della quota di cui la Terapia intensiva avrebbe realmente bisogno: "in queste ore è stato chiesto agli infermieri di rientrare per fare turni in più. Ma molti di loro, come capita spesso, sono in altre regioni in visita ai parenti rimasti nelle città d’origine".

Un 2023 di battaglie tra infermieri e medici da parte e Ausl Romagna dall’altra – fra i molti oggetti del contendere il piano di riforma della Pronta disponibilità (poi ritirato), l’esordio dei Cau e la proposta di riforma della Continuità assistenziale – si chiude dunque fra le proteste del personale sanitario nei confronti dei dirigenti. "Ma chi ci rimette davvero – concludono dalla Terapia intensiva – sono i pazienti".