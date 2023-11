Informazioni sul diabete

Per la Giornata mondiale del diabete, anche nelle piazze del Ravennate sono in programma inocntri per fornire indicazioni e consigli sulla prevenzione. A Ravenna i punti informativi saranno in piazza XX Settembre (dell’Aquila) domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12.30 e alla coop di viale Gramsci domani dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Altri appuntamenti sono previsti in provincia.