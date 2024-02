Informazioni turistiche nella nuova stazione

Nei primi anni Novanta furono avviati i lavori di ammodernamento anche tecnologico della stazione ferroviaria di Ravenna e la rinnovata struttura, costata oltre quattrocento milioni di lire, venne inaugurata nel luglio del 1994 (la foto fu scattata nella nuova centrale operativa dove il sindaco Pier Paolo D’Attorre è con il responsabile dell’unità locale di produzione Fs). Per quell’estate fu anche attrezzato un ufficio ‘open space’ senza vetri divisori per i viaggiatori anche stranieri in arrivo in città via ferrovia, con personale poliglotta in grado di fornire informazioni turistiche.

A cura di Carlo Raggi