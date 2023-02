Infortuni mortali sul lavoro più che raddoppiati in provincia: da 7 a 15 nel giro di un anno

Sono aumentate le denunce per infortuni sul lavoro, così come quelle per infortuni mortali. C’è stato invece un calo relativamente alle malattie professionali. Questo emerge, dopo il suo primo anno di lavoro, dall’Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna costituito dalla Cgil regionale per monitorare, attraverso i dati resi disponibili dall’Inail, quanto avviene nella nostra regione riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In provincia di Ravenna nel 2021 sono stati denunciati 6.336 infortuni sul lavoro, passati a 7.012 nel 2022, con una variazione in positivo del 10,7%. Analogo andamento ha riguardato le denunce di infortuni mortali: 7 nel 2021, più che raddoppiate (15) lo scorso anno. A livello regionale le persone morte sul lavoro sono diminuite: da 1.221 del 2021 alle 1.090 del 2022. Tornando ai dati provinciali, nel Ravennate le malattie professionali erano 696 due anni fa, scese poi a 511 nel 2022 (-26,6% la variazione percentuale). Ragionando a livello emiliano romagnolo, il maggior numero di infortuni denunciati nel 2022 ha riguardato il settore ’trasporto e magazzinaggio’, con 7.359 casi, seguito, con 4.925 denunce, da ’commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di veicoli, motocicli e beni personalidella casa’. Al terzo e quarto posto ci sono rispettivamente le costruzioni (4.496 denunce) e l’agricoltura (3.904). "Chiediamo che, a tutti i livelli, vengano realizzati investimenti sulla prevenzione e per sviluppare la cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole, sul rafforzamento dei controlli e degli organismi ispettivi, sulla formazione, e sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla definizione dei modelli organizzativi che garantiscano la loro sicurezza. Il governo assuma come priorità la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dia risposta alle rivendicazione delle organizzazioni sindacali", ragiona la Cgil.