Rossetta di Bagnacavallo (Ravenna), 20 dicembre 2019 - A neppure 24 ore dall’omicidio di Glorie, un’altra frazione di Bagnacavallo ha registrato un gravissimo episodio. Stiamo parlando del raccapricciante infortunio sul lavoro avvenuto, verosimilmente nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì) in un capannone situato al civico 1 di Carraia Foschini, a Rossetta di Bagnacavallo. Infortunio che è costato la vita ad un artigiano in pensione 71enne (G.F. le iniziali) residente ad Alfonsine, il quale è stato dilaniato dal tornio con il quale stava lavorando.

Ad allertare i soccorsi è stata la moglie (che risiede in un’abitazione situata vicino alla piccola officina in cui si è consumata la tragedia), la quale aveva telefonato al 71enne non ottenendo risposta. Sul posto è intervenuto il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, il quale non ha purtroppo potuto far altro che constatare il decesso dell’artigiano. Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge, i carabinieri ed i tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl.

Lu.Sca.