"Infortunio mortale alla Sueco, 2 anni di condanna"

La procura ha chiesto due anni di reclusione a testa ravvisando nel comportamento dei due imputati, responsabilità legate all’infortunio mortale verificatosi il 21 dicembre 2017 all’interno della Sueco, azienda della zona nord di Faenza. Per le difese invece, eventuali profili penali vanno inquadrati in condotte di altri: i due vanno cioè assolti. E’ in sintesi quanto accaduto ieri mattina nel corso della discussione davanti al giudice Antonella Guidomei per il decesso del 45enne elettricista faentino Giovanni Liverani in seguito a una rovinosa caduta. Quella mattina era rimasto ferito in maniera grave anche un 18enne che faceva parte di un programma di scuola-lavoro: il giovane aveva rimediato fratture sparse per una prognosi di almeno 140 giorni. Alla sbarra ci sono l’allora responsabile della produzione per Sueco, un 68enne di Castel Bolognese difeso dagli avvocati Ermanno Cicognani e Mauro Brighi. E l’allora presidente del cda della reggiana Tigieffe, un 77enne di Luzzara, nel Reggiano, difeso dall’avvocato Roberto Sutich. Inizialmente gli indagati erano cinque: per uno era stata decisa archiviazione; mentre altri due, accusati per una saldatura maldestra, avevano patteggiato otto mesi a testa. Il tema saldature si è rivelato centrale nelle indagini coordinate dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi: a cedere di botto...