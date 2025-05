Infortunio sul lavoro a Massa. Trasportatore cade dal rimorchio

È stato trasportato con l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ al Trauma Center del Bufalini di Cesena l’autotrasportatore 59enne originario della Romania e dipendente di una ditta ravennate che nella tarda mattinata di ieri, in un piazzale antistante un’azienda situata a Massa Lombarda in via Argine San Paolo, è caduto dal tetto del rimorchio sul quale era salito per aprire il portellone del camion per poter effettuare lo scarico di merce.

L’infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dall’ospedale di Ravenna. Sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso al Bufalini di Cesena: l’uomo ha riportato la frattura del bacino e di un gomito.

Sul posto è inoltre intervenuta una pattuglia del Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda e in seguito il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl.