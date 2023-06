Infortunio sul lavoro a processo "Come un ingranaggio senza protezioni mi ha tranciato di netto una mano"

La mano le era rimasta intrappolata in un ingranaggio fino a staccarsi. E solo la grande abilità dei chirurghi di Modena – ospedale specializzato per queste situazioni – aveva consentito un insperato recupero della funzionalità dell’arto, anche se tutt’ora le conseguenze si fanno sentire: "Dopo anni di infortunio, la mia vita è cambiata".

La storia raccontata ieri mattina in aula da una lavoratrice 53enne nel contesto di un processo per lesioni colpose aggravate davanti al giudice Tommaso Paone e al pm Marilù Gattelli, è davvero ricca di elementi sui quali riflettere. Il vaglio naturalmente spetterà alla magistratura. Ci limiteremo qui a ripercorrere la narrazione della testimone, a partire dall’ottobre del 2017, da quando cioè le accadde un incidente all’interno di una ditta ai confini tra Ravenna e la Bassa Romagna.

"Pulivo il macchinario e gli ingranaggi", ha ricordato la donna. A un certo punto "un ferro mi ha preso il grembiule e la mano mi è andata sotto l’ingranaggio; avevo abbassato il volume del macchinario se no mi avrebbe tranciato un braccio". Il suo compito era controllare che taluni contenitori fossero chiusi e integri: "Stavo pulendo", ma a suo avviso la macchina era "fatiscente, non c’era fotocellula, non c’era il pulsante d’arresto del nastro trasportatore". All’improvviso "mi sono sentita la mano intrappolata: ho urlato ma non c’era nessuno. Ho tirato d’istinto e mi si è staccata la mano dal polso. Sono tutt’ora incapsulata: mi devono ancora operare".

Per lei pur di fronte a una situazione tanto delicata, in azienda le era accaduto questo: "Mi è stata negata l’ambulanza. Un responsabile mi ha accompagnata al pronto soccorso. E durante il viaggio mi ha confortava: si raccomandava che non dicessi quale macchinario mi aveva preso il braccio, immagino perché non era a norma".

Dopo l’incidente, "pensavo" che l’azienda "mi avrebbe ripreso: invece per sette anni nessuno si è fatto vivo". Sul punto, la donna ha aggiunto di avere rivisto solo ieri "il mio datore di lavoro: dopo sette anni". E in tutto ciò, ha specificato che non avrebbe voluto nemmeno "denunciare: Inail mi chiese come mai non avevo premuto il fungo di sicurezza". Ma secondo lei al tempo nemmeno "c’erano reti di protezione". Una collega poi le disse "che avevano messo le reti. Ho risposto: bene così non vi fate male voi".