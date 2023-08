Infortunio sul lavoro alla Fruttagel Operaio colpito da un bancale

E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’autotrasportatore che ieri mattina ad Alfonsine, mentre erano in corso operazioni di scarico presso la ‘Fruttagel’ - azienda di via Nullo Baldini specializzata nella produzione di vegetali surgelati, succhi e bevande a base di frutta -, per cause in corso di accertamento è stato urtato al capo da un bancale.

Sul posto, immediatamente allertata dal personale dello stabilimento, è intervenuta un’ambulanza unitamente ad una pattuglia dei carabinieri, mentre in un vicino piazzale adibito a parcheggio è atterrato pochi minuti dopo l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ con a bordo il medico.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo si sono rivelate molto meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto, anche se a scopo precauzionale è stato trasportato per accertamenti al ‘Trauma Center’ del nosocomio cesenate. Ospedale dal quale in serata sarebbe stato dimesso.

L’infortunio sul lavoro, le cui esatte cause sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione, si è verificato poco prima delle 8.30 in un’area all’esterno di uno dei magazzini dell’azienda, tra le principali realtà italiane di produzione e trasformazione di frutta e verdura.

