Infortunio sul lavoro. Era caduto in cantiere. Operaio 48enne muore dopo 8 giorni di agonia

Nella tarda mattinata del 28 aprile scorso in un cantiere di Russi era precipitato da alcuni metri cadendo dal tetto di una palazzina in costruzione. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Tanto che dopo otto giorni di agonia, l’uomo - un operaio 48enne di origine magrebina - è deceduto.

La sua morte, avvenuta martedì scorso all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, porterà inevitabilmente a una riqualificazione del fascicolo aperto a caldo per lesioni aggravate dalla violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro. E ora destinato a trasformarsi in un omicidio colposo aggravato sempre per la stessa ragione. Contestualmente al sequestro del piano dal quale si era innescata la tragedia, il pm di turno Angela Scorza aveva notificato un avviso di garanzia a una persona legata al cantiere. Non è escluso naturalmente che le indagini possano ora estendersi ad altre persone.

È lecito supporre che non appaia invece necessaria alcuna autopsia: da un lato perché secondo i medici del Bufalini, il lavoratore è morto a causa di un devastante trauma cranico. Dall’altro perché il tempo trascorso tra infortunio e decesso, è stato relativamente breve: il nesso causale è cioè abbastanza evidente. Il nulla osta della magistratura per i funerali potrebbe quindi arrivare in tempi molto brevi.

L’infortunio si era verificato poco prima del mezzogiorno. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Stazione, si erano recati gli ispettori della Medicina del lavoro dell’Ausl. Il 48enne, dopo essere stato estratto dai vigili del Fuoco, era stato trasferito con l’eliambulanza del 118 all’ospedale cesenate. Secondo quanto finora emerso, in quel momento sul tetto della palazzina era stata da poco stesa la guaina. ln attesa delle rifiniture, la copertura aveva interessato anche le aperture per i lucernari. E così in corrispondenza di questi ultimi, erano state sistemate delle stecche forse per impedire che la guaina sprofondasse su quei punti.

In ogni modo, il 48enne si trovava a lavorare proprio attorno a uno dei lucernari quando è precipitato. Le ipotesi al vaglio sono sostanzialmente due: che abbia messo in fallo un piede centrando proprio il buco. O che abbia confidato nella tenuta delle stecche appoggiando il piede lì sopra: l’improvviso cedimento lo avrebbe poi fatto precipitare con le tragiche conseguenze che ora conosciamo.

Andrea Colombari