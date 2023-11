Ingeteam, evento per 15 anni ‘elettrizzanti’

Un adrenalinico giro in pista al volante di una Bmw elettrica, una prova di guida sicura, un giro alla scoperta dei luoghi nevralgici dell’autodromo di Imola e una visita al monumento di Ayrton Senna. Questo è in sintesi l’evento che Ingeteam Italia, azienda di Castel Bolognese tra i maggiori player nel campo degli inverter fotovoltaici, dei sistemi di accumulo dell’energia e dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici, ha organizzato per giovedì all’autodromo di Imola per i suoi clienti in occasione dei suoi primi 15 anni di attività. L’evento sarà l’occasione per fare il punto sulla transizione energetica del Paese.

Filiale italiana della multinazionale spagnola Ingeteam, l’azienda con sede a Castel Bolognese è nata nel 2008 per iniziativa di Stefano Domenicali (foto), vicepresident e managing director. In pochi anni è passata da 4 a 70 dipendenti e oggi vanta un fatturato di circa 100 milioni. Nel 2021 è stata scelta come partner tecnologico per equipaggiare uno tra i più grandi sistemi di accumulo elettrico in Italia e nel mondo, realizzato nel nord Italia, e nel 2023 ha fornito i suoi prodotti per un progetto pilota di Free to X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che permetterà di dotare la rete autostradale di punti di ricarica ultrarapida, fino a 400 kW. A questo scopo, Ingeteam Italia ha realizzato uno studio ingegneristico per dotare questi punti di un sistema di accumulo e ha fornito i suoi inverter per il collegamento dei 4 punti di ricarica veloce che saranno installati sull’A14 nell’area di servizio Bevano Est, all’altezza di Bertinoro (FC). Sempre nel 2023, l’azienda ha lanciato un nuovo sistema di accumulo di energia fotovoltaica pensato per il mercato residenziale, con Bertone Design.