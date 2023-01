Ingiunzione all’ex bar del Tribunale

Ammonterebbe a circa 100mila euro l’ingiunzione di pagamento fatta pervenire dal Comune a carico della gestione del Bar D&D Cafè, all’interno del tribunale per canoni d’affitto non versati.

Verso la fine di maggio dello scorso anno, i titolari della gestione del bar, Valeria De Caro e Giovanni Dibello, affissero un cartello sulla porta del locale per spiegare i motivi della cessata attività. “Chiusura per insostenibilità e per eccessiva onerosità. Dopo più di 10 anni di ‘onorato servizio’ siamo costretti a interrompere la conduzione del bar per l’intervenuta eccessiva onerosità della gestione, che rende non più sostenibile per noi continuare nell’attività nella quale tanto abbiamo creduto”.

Nei fogli affissi si faceva riferimento “ai tanti clienti persi per via del Covid e per via degli affitti sospesi nel periodo della pandemia, per un totale di 40mila euro da pagare al Comune entro marzo 2022”.

“Quando abbiamo iniziato questa avventura, lo abbiamo fatto consapevoli delle difficoltà che avremo incontrato ma altrettanto certi che, con il massimo impegno, avremo potuto sostenere i costi della conduzione. Poi è arrivata la pandemia, i provvedimenti per limitare il contagio, le chiusure, lo smart-working, le udienze da remoto e cartolari, i contributi telematici, la paura che ancora pervade molte persone e, nostro malgrado, abbiamo assistito al calo dell’80% degli incassi” si leggeva ancora.

“In pratica – aggiungevano i due gestori del bar del Tribunale – da quasi due anni e mezzo ogni mese il bilancio è negativo, ma per 26 mesi abbiamo tentato lo stesso di mantenere il bar aperto per voi, per noi, per onorare gli impegni. Abbiamo tentato di dialogare col Comune di Ravenna per giungere a una soluzione che ci consentisse di continuare, ma ogni tentativo è fallito”.

La vicenda ha anche un ulteriore strascico legale. Nel novembre 2021, quando il problema venne portato dalla Lega nord all’attenzione del Consiglio comunale, prese la parola l’assessore al Patrimonio Federica Del Conte. I gestori del bar si sentirono diffamati e la querelarono.