"Ingiusto pagare l’Imu sulle case alluvionate"

Emergono ancora, a distanza di nove mesi dall’alluvione che ha colpito la Romagna, storie di riscatto e di ripartenza. Alla stregua però degli strascichi quotidiani, conseguenza di quel drammatico evento, a cui i cittadini alluvionati devono ancora fare fronte. Vite che in un solo giorno sono state stravolte nelle abitudini ed anche nel conto economico, visto che ancora oggi i cittadini sono alle prese non soltanto con le spese di ripristino, a fronte di risarcimenti che non contemplano per esempio i mobili, ma anche con le spese ordinarie come le utenze o le tasse. E’ questo il caso che include tra gli altri Stefania Giacomini, proprietaria di due appartamenti situati nella zona di via Lapi.

"Erano entrambi al primo piano – spiega la cittadina –. In uno abitavo io, e nell’altro invece i miei figli. La mattina del 17 maggio scorso sono salita su un gommone e ho ringraziato il cielo di essere viva. Quando sono riuscita a ritornare a casa ho capito che tutto ciò che aveva fatto parte del mio vivere quotidiano era irrecuperabile. Dei miei due appartamenti infatti non si è salvato niente: si sono staccati i pavimenti, le porte, i vetri si sono rotti, e i muri tra cantine e garage sono crollati". A lei è stato poi assegnato un appartamento per otto mesi, mentre il figlio è andato a vivere dai parenti della fidanzata. Nel corso dei mesi successivi Giacomini ha investito i risparmi di una vita per ripristinare uno dei due appartamenti, quello dove è poi tornata a vivere con la figlia, mentre il figlio e la fidanzata "hanno trovato un appartamento in affitto". Il condominio dove sorge il secondo appartamento, costruito negli anni ’70 "è stato dichiarato agibile – rileva la signora –, perchè i piani superiori sono stati risparmiati dall’alluvione", ed evidentemente perchè in seguito alle verifiche non si sono registrati danni strutturali. L’appartamento invece "è inabitabile al momento – prosegue –, e anche se fino a ieri l’elettricista ha riscontrato che i muri perdono ancora acqua, non c’è nessun documento che attesti l’inabitabilità". Ed è qui che il sacrificio economico delle famiglie diventa insostenibile, o meglio ‘rateizzabile’: "Non ho potuto staccare le utenze perché per tutta l’estate sono stata costretta ad utilizzare il deumidificatore, quindi anche se l’appartamento era impraticabile, per via delle utenze attive ho pagato la Tari, per la quale però mi dicono che saranno previsti sgravi per le mensilità di maggio giugno e luglio. La mia rabbia però è sul pagamento dell’Imu, che è un’imposta comunale. Ho chiesto all’ufficio tributi, al sindacato e persino ai rappresentanti dei comitati degli alluvionati ma non c’è stato verso: l’Imu è da pagare, come se non fosse successo nulla". Di recente è stato approvato un provvedimento amministrativo che consente il rimborso della tassa ai proprietari degli immobili sfitti, per i mesi in cui tali abitazioni saranno affittate, a canone concordato, ai nuclei familiari alluvionati. Una misura appunto per incentivare la disponibilità di abitazioni da destinare alle famiglie alluvionate e tamponare così l’emergenza abitativa in città.

"Qui alla sera tutti gli appartamenti del primo piano sono vuoti – conclude la cittadina –. Sono arrabbiata più in generale con il sistema. Sto ancora pagando l’acqua consumata durante le operazioni di pulizia e che mi sono fatta rateizzare perchè pagandola poco a poco è più sostenibile. Ma sull’Imu a chi è stato alluvionato, una questione che probabilmente non riguarda solo me, una mia amica che si trova nella medesima situazione l’ha già pagata per esempio. Ritengo che si tratti di una grande ingiustizia".

Damiano Ventura