"Ingombranti, amianto e tronchi Ecco come saranno rimossi"

A dimostrazione che l’attenzione e la richiesta di chiarimenti o risposte da parte dei cittadini era forte e sentita, ha registrato la presenza di circa 200 cittadini l’incontro di venerdì sera al centro sociale Cà Vecchia di Voltana, nel corso della quale si è fatto il punto sulla raccolta degli ingombranti, dei rifiuti speciali e del verde nonché sulla pulizia delle strade e sul trattamento e la pulizia delle aree private. Criticità legate al tornado che lo scorso 22 luglio ha devastato parte della Bassa Romagna e alcune aree limitrofe, tra cui la maggiore frazione lughese, con raffiche di vento che nelle fasi di massima intensità raggiunsero un’incredibile velocità compresa tra i 250 e i 300 chilometri orari. Alla riunione erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’ingegner Marco Guarnieri di Hera e la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti.

Nel corso della serata è stato spiegato che da mercoledì a tutti coloro che hanno fatto richiesta tramite QR Code arriverà un sms o una mail in cui Hera spiega le modalità per il ritiro. Dallo stesso giorno sarà ritirato anche il vegetaleramaglie. La multiutility ha precisato che saranno ritirati anche i tronchi di grandi dimensioni purché inferiori ai due metri di lunghezza. A partire poi da lunedì 21 agosto inizierà il ritiro delle macerie; anche gli ingombranti saranno ritirati all’interno della proprietà privata. Per quanto riguarda l’amianto è stato spiegato che se è presente in modo sparso sul terreno o nei cortili, a recuperarlo si recheranno sul posto gli incaricati di Hera. Nei casi in cui sia necessario rimuoverlo in tempi rapidi, si raccomanda di usare tutte le precauzioni del caso (guanti, mascherina, tuta, ecc.), possibilmente bagnarlo prima di toccarlo, e di metterlo in sacchi. Poi Hera si accorderà direttamente con gli interessati per le modalità e tempi di ritiro. In tutti i casi in cui Hera, o altre ditte incaricate, dovranno entrare nella proprietà privata, faranno firmare una liberatoria. Da mercoledì 16 agosto continua ancora la possibilità di effettuare, negli uffici della Delegazione e della Consulta di Voltana in piazza Unità d’Italia, la richiesta di ritiro materiale tramite QR Code. La Consulta ha reso infine noto che sarà sua cura informare i cittadini se dovessero sopraggiungere altre novità.

Lu.Sca.