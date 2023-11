Ingorghi in via Marconi: "Troppi autobus e auto: è caos. Il Comune cosa pensa di fare?"

"In via Marconi, sia all’entrata che all’uscita degli studenti da scuola, si crea, tra autobus ed auto, un ingorgo impressionante che rende la strada impraticabile. Dopo ripetute lettere al Comune tramite sindacato perché risolva questo disagio, assolutamente insostenibile, le cose non sono mai cambiate". Questa la segnalazione che un autista di Start Romagna ha inoltrato a Lista per Ravenna, che ha pensato poi di rendere pubblica. "Già nella seconda settimana di settembre, quale vicepresidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud – racconta Gianfranco Spadoni –, avevo segnalato pubblicamente l’esigenza di un riordino, ormai indispensabile, dell’intero quadrante urbano, gravato da alti flussi di traffico stradale sregolato, compreso tra viale Berlinguervia Pascoli a sud e via Cassino a nord, entro cui, oltre al mercato ambulanti, insistono, su via Marconi e sulla parallela via Marzabotto, la scuola per l’infanzia Gaudenzi, le scuole primaria e secondaria Randi, l’istituto tecnico per geometri Morigia-Perdisa, l’istituto tecnico industriale Baldini e la succursale del liceo scientifico Oriani, per un totale di sei istituti, con oltre 3.600 alunni". Negli orari di entrata e uscita dalle scuole "l’asse di via Marconi, su cui transitano gli autobus urbani", diventa "un budello intasato. Anziché corsie preferenziali, al trasporto pubblico qui si offrono imbottigliamenti", aggiunge riferendosi alle scelte dell’amministrazione comunale. Quest’ultima ha commissionato uno studio dal quale emerge che ’il transito e il parcheggio delle auto private sulle vie Marconi e Pascoli’ siano d’intralcio ’alla percorrenza degli autobus con interferenze pericolose tra pedoni, transito di biciclette e immissioni di auto e motorini dalle uscite degli istituti scolastici’. Il problema "va risolto".