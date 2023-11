Inizia con Tosca ’La Voce Artistica’

Prende il via nella mattinata di oggi (ore 9), al Teatro Alighieri, la XIV edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, in programma fino a domenica. Un programma ricchissimo di interventi artistici e scientifici: fra questi l’intervista alla cantante Tosca, ospite d’onore di questa edizione, alle 17.45 di oggi: l’appuntamento, che vede Gegè Telesforo in veste di intervistatore, chiude il programma della prima giornata. Oggi alle 9.30 interverrà Franco Fussi. Alle 16 ’L’importanza dell’ascolto in fase di studio e live:come le differenze di ascolto influenzino il modo di cantare e percepire la voce’ con Luca Del Sarto; alle 16.30 ’Guida discografica della voce nel pop e nel jazz: anni 40-60’ con Greta Panettieri fino all’incontro con Tosca alle 17.45.