Inizia il corso di Go. Sette le lezioni

Parte oggi alla biblioteca Trisi di Lugo il corso base di gioco del Go in 7 lezioni, da febbraio ad aprile 2024. Semplice e allo stesso tempo strategico, il gioco del Go vede due giocatori contendersi il controllo di un territorio cercando di aggiudicarsene una parte più grande dell’avversario. Considerato una delle quattro grandi Arti nell’antica Cina, è praticato ormai da 2500 anni e continua tuttavia a evolversi, oggi grazie all’intelligenza artificiale. A cura di Pietro Simonini (Ravenna Go); corsi aperti a tutti a partire dai 13 anni ogni martedì dalle 17.30 alle 19. Prenotazioni in biblioteca 0545/299566. Domani alle 20.30 nel salone Estense della Rocca: “Luigi Malerbi, Rossini e la musica da tastiera”. Si tratta di uno degli appuntamenti della settimana rossiniana con proiezione del video “La biblioteca e i suoi tesori”, il fondo Malerbi della biblioteca Trisi di Lugo.