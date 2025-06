Inizia il Festivela a Marina di Ravenna: vela d'altura e Trofeo Epaminonda Ceccarelli

Inizia oggi la serie di appuntamenti che il Circolo Velico Ravennate riserverà all’altura nel mese di giugno. Oggi ci sarà il Festivela, veleggiata inclusiva prevista su un percorso a triangolo posizionato davanti alla spiaggia di Marina di Ravenna; una vera e propria festa della vela, come racconta il nome della manifestazione, pensata per aggregare gli appassionati e seguita da un party dedicato a tutti i partecipanti e ai soci del Circolo Velico Ravennate. In palio, come vuole la tradizione, il Trofeo offerto dalla Fondazione Raul Gardini.

Domani sarà il momento del Trofeo Challenge ’Epaminonda Ceccarelli’, celebre progettista navale originario di Ravenna e padre di Giovanni, del quale sarà possibile ammirare alcuni lavori esposti presso la sede a mare del Circolo Velico Ravennate. Per quanto riguarda la regata sarà aperto a tutte le barche di altura. L’intero week end di regate sarà supportato da Autosica tramite il brand Tiger,

"Siamo alla vigilia di due giorni di grande vela d’altura, così come nella tradizione del Circolo Velico Ravennate che torna a proporre un evento iconico come il Festivela, in grado di muovere un consistente numero di partecipanti in un clima festoso. Domani sarà invece tempo del ’Trofeo Epaminonda Ceccarelli’, regata tra le boe a vertici fissi che sarà accompagnata dall’esposizione dei pannelli della mostra di Epaminonda Ceccarelli, celebre architetto navale" ha commentato Giovanni Ceccarelli, consigliere del Circolo Velico Ravennate con delega all’altura.