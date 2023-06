Inizia oggi la Sagra del Pesce Azzurro a Marina di Ravenna, Spettacoli, Bunker Tour e Mostra d'Arte

Inizia oggi, fino a domenica, la sagra del pesce azzurro di Marina di Ravenna organizzata dalla Pro Loco. L’apertura degli stand, al bacino pescherecci, è prevista in tutte e tre le giornate alle 19. In base al pescato verrà offerta una proposta basata su: crostini di acciughe sotto sale e marinate; pasta al sugo rosso di sarda; secondo piatto a base di pesce azzurro.

In piazza stasera, alle 21, c’è lo spettacolo ’Il bambino che sarei’, che prende in prestito parole e musica dei più grandi compositori per bambini (da Rodari a Endrigo passando per Lauzi) con lettura di piccole storie, favole e filastrocche. Sul palco Gianluigi Tartaull (voce e chitarra), Luciano Titi (pianoforte), Silvia Fantin (animazione e cori) e Mimmo Russo (contrabbasso).

Previsti, oltre ai mercatini in via delle Nazioni, il bunker tour alla scoperta della linea Galla Placidia: appuntamento domani e domenica dalle 19. Il tour è organizzato da Ravenna Experience e la prenotazione è obbligatoria al 351-6072377. infine domani alla Galleria FaroArte inizia la mostra dell’artista Kina Bogdanova, “Il mare di Kina”, a cura di Angelamaria Golfarelli, aperta fino al 30 luglio il venerdì, il sabato e la domenica dalle 21 alle 23.