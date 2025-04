Iniziano le selezioni di Faenza Rock

Oggi alle 18 al Caffè Al Moro di Faenza (piazza Martiri della Libertà) si terrà ’Battiti Al Moro’, la prima tappa di selezione di Faenza Rock. Si esibiranno, proponendo tutti i loro brani originali, Alessandro Savioli, Picci & Nacci, The Smash, Lorenzo Censurato, La Cein, Alessandro Baccarini, Smellboyy & Nage e tanti altri. In regia e alla consolle Clayc. In giuria ci saranno tra gli altri Giordano Sangiorgi del MEI, Karen Zardi di Faenza Rock, il produttore Emanuele Cattani, Giacomo Cascone di Timeless School Contest e altri giurati provenienti dal ricco mondo delle storiche band faentine. Il vincitore di Faenza Rock si esibirà poi al MEI dal 3 al 5 ottobre a Faenza e vincerà la targa della quarantesima edizione di Faenza Rock dedicata a Padre Albino Varotti.