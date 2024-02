Iniziano lunedì i lavori per migliorare il ponte mobile

Inizieranno lunedì gli interventi di manutenzione straordinaria al ponte mobile di Cervia. Si inizierà con la sostituzione delle assi in legno che costituiscono la pavimentazione dei due passaggi pedonali laterali, che verranno rifatti uno alla volta, garantendo la transitabilità ai pedoni sul lato opposto. Per questa prima parte dei lavori si prevede una durata di 10 giorni. Successivamente, si procederà al rifacimento del piano viario del ponte. In quell’occasione il ponte sarà chiuso per alcuni giorni, per permettere la realizzazione dell’intervento.