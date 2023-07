Iniziata la demolizione dell’ex Casa delle aste

Periodo di rinnovamento per il quartiere San Biagio dopo anni in cui storiche attività erano lasciate al degrado. Lavori in corso infatti all’ex cinema Elite per realizzare un parcheggio al coperto e ristrutturazione anche per gli storici ristoranti Villantica e Portico vicino al ponte di via Faentina. Ma dai primi giorni di luglio un altro angolo del quartiere sta cambiando lungo la circonvallazione Montone abbandonato, e precisamente all’angolo con via Mingaiola con l’inizio della demolizione della ex Casa delle aste dell’Istituto Vendite Giudiziarie Ravenna, una grande area dimenticata nella parte storica del borgo. Come si intravede dalle vecchie insegne gli edifici un tempo erano un magazzino di bevande, vini e acque minerali della Ditta Giorgioni, un ramo della famiglia che attualmente ha ancora diverse attività in città. Successivamente tutto il complesso è stato acquistato dall’ente concessionario del Ministero della giustizia per il circondario del tribunale di Ravenna che in quei locali ha svolto la propria attività fino al 2008, anno del trasferimento nell’attuale sito di via Canala. Da quel periodo solo incuria per il sito, finché dopo una decina d’anni, e precisamente nel 2019, è stata decisa la messa in vendita. L’immobile è stato poi acquistato da una ditta costruttrice e dal febbraio 2023 è riuscita ad ottenere il via liberai ai lavori.

Data la considerevole superficie dell’area si procederà per stralci sia per le demolizioni che per le ricostruzioni ma il destino dello spazio sembra essere esclusivamente residenziale.

Marco Beneventi