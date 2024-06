Iniziata la demolizione dell’ex cinema Europa nel centro storico di Cervia. Il cinema Europa ha segnato per motivi molto diversi la storia recente della città di Cervia: da primo cinema della città negli anni ’50 a simbolo di abbandono e degrado urbano dagli anni ’80 a oggi.

La storia dell’ex cinema si divide nella memoria dei cervesi tra chi nostalgicamente ricorda le piacevoli serate passate all’interno della sua imponente sala di proiezione a chi invece lo ha da sempre visto e conosciuto come baluardo della zona più abbandonata del quadrilatero del centro storico cervese.

Nel 2014 l’ex cinema tornò a far parlare di sé grazie a un progetto di trasformazione e riqualificazione dell’intera area reso possibile da una variante al Prg all’epoca in vigore; il progetto, tuttavia, non andò in porto.

Dopo anni di incertezza sul futuro di questo quartiere, l’impresa Progetto Edile Srl di Modena è diventata proprietaria e promotrice di un importante intervento di rigenerazione urbana, decidendo di investire sul prezioso centro storico.

Un ulteriore beneficio per la città di Cervia è dunque anche l’importante opera pubblica che verrà legata in convenzione al progetto di rigenerazione dell’ex cinema Europa, ovvero la completa nuova pavimentazione in pietra di tutto l’isolato, da piazza Pisacane all’incrocio di corso Mazzini, compreso l’intero vicolo San Francesco, attualmente in asfalto.

Queste importanti opere potranno dare una nuova spinta al recupero dell’intero centro storico cervese, richiamando investitori e stimolando un circolo virtuoso di interventi di recupero e restauro.

Ilaria Bedeschi