Iniziati i lavori per la casa di riposo. La soddisfazione del Pri

Sono iniziati i lavori della costruzione della Casa per anziani a San Michele, ristrutturando ed ampliando l’edificio di via Faentina lasciato libero dalla Materna Zaccagnini che si è trasferita da poco nel nuovo plesso di via Pietro da Rimini. Lo annunciano Mingozzi e Cimatti del Pri. "Esprimiamo alla Giunta ed in particolare al sindaco, al vice ed all’assessore Del Conte la riconoscenza dei repubblicani e dei cittadini di San Michele per aver mantenuto l’impegno. Ci siamo augurati che l’immobile di via Faentina 360, una volta libero, non cadesse in disuso ma venisse attrezzato per la popolazione anziana, e così sarà anche nel rispetto delle sua storia che parte dal dopoguerra come sede della scuola elementare. Sappiamo che l’impegno per reperire le risorse, ottenere il finanziamento di 2,5 milioni dal Pnrr, progettare e rendere esecutivi i lavori per 15 mini alloggi ha richiesto alla Giunta uno sforzo non indifferente".