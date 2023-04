Iniziati i lavori per riqualificare via Garibaldi

Al via lavori in centro storico a Russi, così da migliorarne l’accessibilità, ma anche favorire l’attrattività degli esercizi commerciali. Queste le intenzioni dell’amministrazione comunale. Per questo motivo è stato programmato un intervento che porterà complessivamente a una riqualificazione degli spazi, come parcheggi e marciapiedi di via Garibaldi e il rifacimento della pavimentazione in pietra nel tratto dall’incrocio di via Trieste e fino all’incrocio con via IV Novembre su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, è prevista la sostituzione e l’incremento del patrimonio arboreo e l’installazione di nuovi arredi urbani. Ieri sono iniziati in via Garibaldi, con abbattimento di alcune alberature malate. Nei prossimi mesi arriverà il nuovo arredo urbano (dissuasori, panchine, porta-biciclette e fioriere) anche in Piazza Dante e Piazza Gramsci. I fondi sono regionali.