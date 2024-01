Iniziativa benefica per aiutare il ristoratore. Andrea Ricci Maccarini

Si terrà questa mattina, dalle 11.30 in via Raspona 61 ad Alfonsine, l’evento benefico “Una piadina col cappotto”. Si tratta di un’iniziativa fatta per aiutare Andrea Ricci Maccarini, imprenditore che col tornado di luglio ha perso il suo chiosco e l’abitazione adiacente. Ricci Maccarini, titolare del ristorante ’Le Spighe Non solo Piadine’, ha subìto danni ingenti. Il chiosco è una delle poche cose che gli sono rimaste.

L’uomo era presente a Ravenna, in piazza del Popolo, col proprio mercatino di Natale ed è stato pure vittima di un furto notturno. L’ennesimo episodio sfortunato di questi mesi, che ha però spinto a organizare un’iniziativa per sostenerlo: oggi una piadana farcita con bibita costerà 15 euro. Il tutto, come detto, per aiutare lo sfortunato imprenditore.