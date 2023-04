Iniziative, 57mila euro di contributi

È l’associazione Lugo Music Festival a dominare la graduatoria dei contributi concessi dall’Amministrazione comunale per l’organizzazione di iniziative di intrattenimento e aggregazione fra aprile e novembre. Le risorse, aumentate da 50 a 57mila euro, hanno premiato 18 proposte su un totale di 28 progetti presentati. La valutazione, effettuata da una commissione tecnica nominata dall’Amministrazione, si è basata su diversi criteri come le soluzioni organizzative proposte e la capacità di valorizzare le reti territoriali. Ad esempio, sono stati considerati criteri premianti le iniziative organizzate nelle frazioni, soprattutto se ad accesso gratuito. I progetti con un punteggio tra i 91 e i 100 punti hanno ottenuto il 50% del contributo richiesto, quelli tra i 71 e i 90 del 40%, quelli tra i 60 e i 70 del 30%. A ricevere il contributo più importante, a fronte della richiesta di 15.000 euro di finanziamento, è stata, come già anticipato, l’aps Lugo Music Festival che domani alle 11 alle Pescherie della Rocca presenterà alla città i 15 eventi che formano il suo calendario.

A seguire, in ordine non di classifica ma di portata degli eventi, troviamo l’iniziativa ‘Educambiente 2023’, organizzata dalla Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, il programma di eventi che trovano spazio nel Parco delle Lavandaie, con musica, iniziative sportive e gastronomiche e spettacoli a partire dal pranzo di domenica 23 aprile, il Lugo Summer Live 2023 di Luge20 aps, gli eventi organizzati nella frazione di Voltana dall’Associazione ‘Quelli di Cà Vecchia’, l’iniziativa Valorizziamo il centro storico lanciata dal Consorzio in Bassa Romagna e la campagna ‘Di..versi doniAmo’ dell’Aido Bassa Romagna Odv che chiudono, entrambi, la classifica. In mezzo, tanti altri progetti, dal cinema estivo della Società di Mutuo Soccorso a Villa San Martino, a ‘San Lorenzo fra memoria, musica e benessere’, organizzato dall’associazione Sanlorenzando, dalle iniziative organizzate a San Potito dell’associazione ‘Amici di San Potito: fatti, personaggi, tradizioni aps’, dalle camminate contro l’Alzheimer a quella ludico-motoria ‘Sulle ali di Baracca’ fino al walk fitness and fun, dalle iniziative del motoclub Baracca a quelle storiche ’La storia siamo noi’ e la rievocazione storica del ciclismo d’epoca ‘Dalla Rocca Estense alle colline Manfrede dei Calanchi e del Sangiovese’, agli appuntamenti del comitato gemellaggi ‘Guerrini’ dal titolo ‘LuGO TO the world’ all’evento ‘Col Canto’ degli Amici della Scuola e della Musica. Gli eventi esclusi sono 8 (dal Retro Party alla motosalsicciata di Voltana, dal 12 pollici summer 2023, al concorso fotografico ‘Terza età ma non troppo’, dal concerto lirico degli Amci del Teatro Rossini alla Festa del Volontariato della Consulta, dalle iniziative del circolo Arci di Passogatto all’iniziativa ‘Medicina per l’anima e cura per la mente’ della cooperativa Corelli). A chiudere l’elenco anche due progetti risultati come non classificati perché sprovvisti del dato economico, ‘Lugo in Festa’ proposto da Share Events e ‘Ccà Lughè conquista il castello’ della Ccà Lughè aps.

Monia Savioli