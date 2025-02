Iniziative di interesse pubblico: i contributi

Fino a venerdì 28 febbraio è possibile presentare domanda per l’ottenimento di contributi comunali per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico.

Possono usufruire dei contributi, enti pubblici e privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale “onlus”, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, comitati, con o senza personalità giuridica e persone fisiche.

I contributi devono essere impiegati per la realizzazione di attività connesse all’educazione e istruzione; di valorizzazione del tessuto economico; rivolte alla tutela della salute e del benessere psico-fisico; rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità; attività di promozione sportiva; eccetera. Le domande dovranno pervenire, entro il 28 febbraio, ai servizi di competenza o all’ufficio Archivio e Protocollo in piazza del Popolo 1, in forma cartacea oppure in formato digitale.

Il modulo è in distribuzione anche presso lo Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 30 e scaricabile dal sito internet del Comune di Ravenna, sezione- Bandi e Concorsi/Bandi Vari oppure direttamente dal seguente link: https://www.comune.ra.it/bandi/concessione-per-lanno-2025-di-sovvenzioni-contributi-e-sussidi-per-iniziative-di-pubblico-interesse/