Iniziative e inaugurazioni aspettando la Festa di San Michele

In attesa dell’avvio della Festa di San Michele, previsto per giovedì 28, sono già molte le anteprime che si stanno svolgendo in questi giorni a Bagnacavallo. Sabato si è tenuta nella Sala di Palazzo Vecchio l’inaugurazione della mostra che Arte e Dintorni allestisce con le opere realizzate dai suoi soci e dedicate al paesaggio urbano bagnacavallese. Domenica, l’associazione Wartime Friends ha promosso una visita alle rose coltivate al Giardino dei Semplici e donate alla nostra città da John Thurlby, veterano britannico cittadino onorario di Bagnacavallo. La visita è stata l’occasione per ripercorrere il legame fra Bagnacavallo e i soldati alleati che contribuirono alla liberazione del nostro territorio. Sempre domenica, ma nel pomeriggio, è stata inaugurata la mostra “Memorabilis – Arte inconsapevole”, allestita nell’ingresso della sacrestia di San Francesco con alcuni oggetti appartenuti a persone colpite dall’alluvione e ai quali, come spiegano i curatori, "l’onda di fango che li ha travolti ha dato un improvviso nuovo aspetto, significato e valore". Le anteprime proseguiranno oggi alle 20.30 con l’inaugurazione della mostra “Il magico mondo di Tonino Guerra”, curata da BiArt Gallery presso il Sacrario dei Caduti. Le opere esposte appartengono alla collezione del bagnacavallese Italo Graziani, scomparso nel 2017 e amico personale di Guerra. In occasione dell’inaugurazione le associazioni Filmeeting, Amici di Neresheim e BiArt Gallery riproporranno l’evento organizzato in primavera a Francoforte nell’ambito del progetto “Radici e nuovi orizzonti”. Dopo la presentazione della mostra al Sacrario dei Caduti, ci si sposterà nella saletta didattica delle Cappuccine dove è prevista la lettura di poesie di Tonino Guerra in italiano e in dialetto, e a seguire si terrà la visione con commento di alcune scene del film “Amarcord” di Federico Fellini, scritto da Guerra. Concluderà la serata un piccolo rinfresco. Per info:

0545 280864-890 e [email protected].