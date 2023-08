Iniziative in estate e in inverno per rilanciare la località

Presentato il progetto per dare un volto nuovo a Milano Marittima che ora diventa ’Mi.Ma. Dream’. Il grande contenitore si declinerà nella versione estiva SuperSUMMER e nella natalizia SuperXMAS. Il nuovo brand nasce per il rilancio dell’immagine di Milano Marittima, con l’obiettivo di alzare l’appeal della località. L’evento estivo di punta è in programma sabato 19 agosto con una festa a tema anni’70. Un passo indietro nel tempo dove anche al pubblico sarà chiesto di partecipare - magari vestendosi a tema, ballando a ritmo o seguire i musicisti durante le esibizioni attorno alla Rotonda I° Maggio. Il centro di Milano Marittima tornerà indietro nel tempo insieme a performance, installazioni e artisti internazionali dalle 20 all’1. Sul Tao Love Bus, un pulmino Volkswagen, i musicisti si esibiranno in classici come i Beatles, Elvis Presley e David Bowie. Alle 22 tutti attorno alla rotonda per il Flower Party per.

"Eleganza, divertimento e spettacolo all’insegna dell’alta qualità sono i temi di questa nuova rassegna che intende portare innovazione, suggestione a Milano Marittima – hanno spiegato il sindaco Massimo Medri e l’assessora agli eventi Michela Brunelli –. L’emozionante evento di agosto sarà la scintillante occasione per presentare la rassegna di eventi che caratterizzeranno le prossime festività natalizie, quando gli ospiti potranno trovare nella nostra città numerose novità e attrazioni. L’obiettivo rimane quello di continuare ad innalzare l’attrattività e la qualità nel nostro territorio" Il programma di SuperXMAS, dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, è ancora tutta una sorpresa. Per ora si sa che il centro si colorerà di luci, ospiterà eventi e musiche per una ambientazione immersiva nell’atmosfera natalizia. Annunciato il ritorno della pista di ghiaccio attorno alla Rotonda I° Maggio, anche grazie alla diminuzione dei costi dell’energia, di luminarie a basso impatto ambientale con temi completamente nuovi. La Fondazione ‘Cervia In per il turismo’ ha predisposto alcuni pacchetti turistici - già on-line - per richiamare presenze anche fuori dalla stagione balneare.