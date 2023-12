Iniziative natalizie, stanziati 20mila euro per i Consigli di zona

L’amministrazione comunale ha approvato lo stanziamento di contributi pari a 20.350 euro per sostenere la realizzazione dei progetti di comunità presentati dai Consigli di zona, per l’organizzazione di eventi e iniziative nel periodo delle festività natalizie. L’assessore comunale Cesare Zavatta ha dichiarato "Questo impegno economico è un segnale di riconoscenza per il lavoro svolto e per l’importanza dei Consigli di zona. L’amministrazione ha particolarmente a cuore che le nostre località siano vive e organizzino iniziative, creando momenti importanti di comunità per i tutti cittadini". I Consigli di Zona interessano tutto il territorio:

gli obiettivi fondamentali sono la rigenerazione del rapporto tra Amministrazione e

cittadini, il rendere più funzionale il sistema di decentramento e l’Amministrazione

più prossima al cittadino.