Iniziative natalizie, tra solidarietà e divertimento

Natale è a un passo e a Cervia sono tantissime le attività in programma. Questa sera in Duomo alle 24 si celebrerà la Santa Messa della Notte, con ristoranti e locali sono pronti a ospitare il cenone della vigilia. Domani non mancherà un momento dedicato alle persone più fragili, visto che la cucina popolare di Cervia ‘Cucinasorriso’ sarà aperta dalle 12 alle 14 per il pranzo dei cittadini soli che utilizzano con costanza questo servizio. Come sempre la cucina sarà aperta anche a tutte le persone e famiglie desiderose di condividere questo momento. A Milano Marittima il ‘SuperXmas’ prosegue con la pista di ghiaccio più grande d’Europa: l’anello di 1000 mq che ospiterà gli Show della Neve, dell’Artic Circle, gli spettacoli quotidiani realizzati tra le scenografie in 3D a forma di orsi polari, pinguini e alberi di Natale.

E ancora: si potrà passeggiare tra le architetture luminose del Distretto Liberty con i Portali di luci arabeggianti, l’Eco Christmas Lodge e la sfilata di Mongolfiere luminose. A Cervia, il villaggio ‘Christmas Family’ è aperto con la pista, con spazio anche per laboratori di artigianato, esposizioni d’arte, spettacoli ed attrazioni per le famiglie. Si terranno spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco. Luminarie e installazioni luminose si susseguiranno dalla piazza al lungomare, passando lungo viale Roma, il corso e Borgomarina. Sul porto canale il Presepe "di sale" splenderà dall’alto della burchiella dei salinari. Il Giardino del Grinch sarà aperto per tutto il periodo di festività. Qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch che avrà un teatrino dedicato per i suoi spettacoli. Per spostarsi, come sempre, si potrà salire sul trenino ‘Christmas Express’ che collegherà, fino al 7 gennaio, Milano Marittima a Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l’utilizzo delle auto.

Intanto, continuano le iscrizioni per il tanto atteso ‘Tuffo della Befana’ a Tagliata (il 6 gennaio alle 15 in spiaggia di fronte a viale Sicilia). Fino al 7 gennaio, ai Magazzini del Sale Torre, sarà visitabile la mostra ‘Il finito nel non finito’. Al MUSA è invece allestita l’esposizione ‘La Chiesa Ritrovata. Le indagini a Prato della Rosa’ dedicata alle indagini archeologiche sul territorio del comune di Cervia che hanno visto, come attività iniziale, gli scavi nell’area di Cervia Vecchia. Attività per tutti, grandi e piccini, in attesa del Capodanno che vedrà spettacoli e grandi eventi a Cervia e Milano Marittima.

Ilaria Bedeschi