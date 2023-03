Iniziative pasquali e natalizie Il Comune pubblica due bandi

L’amministrazione comunale ha pubblicato due bandi per fare una scossa e tentare di alzare il livello della programmazione per la primavera-estate e il Natale. Possono presentare domanda associazioni, comitati, enti pubblici e persone fisiche entro il 21 marzo. I progetti dovranno presentare un prospetto economico-finanziario che indichi le spese complessive preventivate per la realizzazione dell’intera attività, le modalità di copertura e il contributo richiesto all’amministrazione. Il primo avviso riguarda la selezione di una proposta per la valorizzazione del periodo delle festività natalizie dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il progetto deve contenere alcune proposte essenziali: pista di ghiaccio in piazza Garibaldi, decorazioni e luminarie natalizie nel centro storico, in viale Roma, nelle Rotonde del Lungomare di Cervia, nel Borgo Marina, ma anche la realizzazione di una serie di eventi con un filo conduttore tematico e la creazione di un villaggio natalizio. Il secondo avviso pubblico riguarda la selezione di un progetto correlato alla primavera estate - da Pasqua fino al 17 settembre - e per il periodo natalizio 2023 e Capodanno a Milano Marittima - dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per la primavera-estate nella proposta sono richiesti allestimenti e decorazioni in stile con il carattere elegante e glamour della località, giochi di luce, videoproiezioni, eventi e appuntamenti musicali. Attenzione particolare in alcune date prioritarie come Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto. Per le festività natalizie tra le altre, sono richiesti l’allestimento di una pista del ghiaccio e creazione di un villaggio natalizio; www.comunecervia.it

Ilaria Bedeschi