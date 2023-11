Innalzata la duna dalla Cooperativa Bagnini

Innalzata dalla Cooperativa Bagnini di Cervia la duna di protezione lungo il litorale cervese. Lunga 9 km, alta 120 cm, larga 9 metri alla base e 4 metri in vetta, è realizzata con 70.000 metri cubi di sabbia. La duna viene eretta ogni anno, da 32 anni, da Cervia a Tagliata per proteggere gli stabilimenti balneari ed evitare, ove possibile, l’ingresso dell’acqua in città. La protezione è stata costruita a ottobre in vista dell’arrivo del mese, quello di novembre, caratterizzato sempre di più dalle forti mareggiate, colpevole anche il cambiamento climatico. Una protezione che anche quest’anno è stata costruita in tempi record, entro la prima metà del mese di ottobre, per non trovarsi sprovvisti davanti alle mareggiate di novembre. "La nostra duna di sabbia compie quest’anno 32 anni – afferma Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini –. Realizzare la duna per la Cooperativa è ormai una routine e sostenerne il costo una spesa ordinaria. In realtà in altre località i costi sono sostenuti dagli enti pubblici. All’anno spendiamo 300.000 euro, ci sono poi i costi straordinari che bisogna sostenere per ricostruirla in caso di usura dal mare. I ruspisti sono sempre in allarme visto che abbiamo contrattualizzato un impegno con l’azienda Consar che garantisce l’impiego di mezzi moderni e di professionalità sviluppatesi negli anni e che prevede l’intervento immediato, in tempo reale, dei mezzi e delle ruspe in caso di mareggiate".

C’è da dire "che la duna sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, ha una base molto estesa ed è realizzata con una ingente quantità di sabbia, come da progetto depositato e approvato dalla Regione, per cui è particolarmente resistente. E questo si traduce da un lato da un margine di sicurezza alto, ma dall’altro dal dirottamento di molte risorse economiche su questa infrastruttura. Dobbiamo ringraziare i soci concessionari per il contributo che ogni anno sostengono a protezione non solo degli stabilimenti balneari ma di tutta la città dall’ingresso del mare". La realizzazione della duna è sostenuta dai 200 soci concessionari della Cooperativa bagnini a cui si aggiunge il contributo del Comune di Cervia per i tratti di spiaggia libera di Milano Marittima e Cervia. Maltempo e mareggiate caratterizzano sempre di più i mesi invernali per colpa dei cambiamenti climatici causando diversi danni alla costa romagnola, a Cervia la duna di sabbia eretta per 9 km di costa, ammortizza lo scontro con il mare impedendo all’acqua di colpire gli stabilimenti balneari, le case e gli alberghi di prima linea, e di entrare in città, specialmente a Milano Marittima Nord dove l’erosione marittima è più alta.

Ilaria Bedeschi