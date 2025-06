Inner club Wheel Ravenna tra solidarietà e impegno

Amicizia, solidarietà e impegno sociale. Queste sono le parole chiave che riassumono l’impegno dell’Inner Wheel Club di Ravenna, nato nel 2017, quasi cento anni dopo la fondazione a Manchester dell’organizzazione istituita inizialmente come rete fra mogli di rotariani. L’impronta esclusivamente femminile è infatti uno dei tratti che distingue il movimento, evolutosi nel frattempo in una delle più grandi associazioni femminili internazionali presente in oltre cento paesi e aperta a tutte le donne desiderose "di contribuire attivamente – spiega la segretaria del Club ravennate, Patrizia Mongardi – al bene della società."

Negli ultimi anni il Club di Ravenna ha dimostrato un forte impegno sul territorio coinvolgendo attivamente anche il Club di Padova Sibilla De Cecco, il Club di Bologna e di Cremona, in uno spirito di collaborazione in realtà diverse. In particolare, in occasione della devastante alluvione che ha colpito la zona, le socie si sono mobilitate per aiutare concretamente strutture pubbliche e famiglie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione della scuola per Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno insieme al Club di Padova. "Abbiamo fornito supporto a due famiglie di Traversara contribuendo alla ricostruzione dei loro ingressi abitativi grazie alla collaborazione del Club di Bologna e del Club di Cremona".

Sabato il resoconto delle attività svolte negli ultimi mesi saranno al centro del pranzo di fine anno sociale durante il quale si terranno le elezioni per il rinnovo di alcune cariche del direttivo. "Il Club Inner Wheel di Ravenna è aperto a tutte le donne che vogliono partecipare a eventi culturali e sociali con spirito di amicizia, non importa il paese di provenienza – precisa Mongardi –. Tra le tante iniziative organizzate è da ricordare sicuramente la data dello scorso 24 maggio, giorno in cui si è svolta la quarta edizione della Veleggiata delle Rose che ci ha visto protagoniste unitamente a Confartigianato nel sostegno al service dedicato al progetto Fabbrica di Sguardi rivolto presso il museo di Classis Ravenna a quanti sono affetti da disturbi cognitivi attraverso il potere terapeutico dell’arte".

Oltre all’impegno solidale il Club promuove anche eventi culturali volti a diffondere la conoscenza della Storia e dell’identità del territorio, come la presentazione del libro dal titolo ‘La regina senza trono’ dedicato alla figura di Amalasunta, figlia di Teodorico, organizzata lo scorso 13 aprile. Pe rinfo: iiw.it.ravenna@gmail.com.

Monia Savioli