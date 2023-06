Innocenzi coinvolto in una rissa Si autosospende dalla gara

Coinvolto in una rissa, Luca Innocenzi si autosospende dalla Quintana di Foligno. il cavaliere vincitore dell’ultimo Palio del Niballo con il Borgo, e che è stato coinvolto in una rissa domenica sera, al campo dei giochi, al termine delle prove della giostra di Foligno. Sarebbe tra le cinque persone denunciate dalla questura per rissa aggravata e ha deciso di non correre la Quintana umbra del prossimo 17 giugno. Rischierebbe anche un daspo che gli potrebbe impedire di correre anche il Palio di Faenza, se si dovesse correre nel 2023 (attualmente è annullato). Lo stesso cavaliere ieri sera, durante la conferenza stampa convocata nella sede dell’Ente Giostra umbro e alla quale, oltre allo stesso Innocenzi, hanno partecipato anche il suo avvocato, il presidente Domenico Metelli e il priore del rione Cassero Fabio Serafini. "Non avrei mai voluto essere qua – ha esordito Innocenzi -. Devo tanto alla città di Foligno e alla Quintana. Sono consapevole del fatto che oggi, se valgo qualcosa, lo devo anche a voi. Quindi chiedo scusa per quello che è successo, faccio un passo indietro e non sarò presente alla prossima Quintana". Parole, quelle pronunciate dal cavaliere, che rappresentano anche un segno di grande maturità e che sono state apprezzate dal presidente dell’Ente Giostra. Presente, in sala, anche il vicequestore, che avrebbe apprezzato il ‘mea culpa’ del cavaliere. Il rione Cassero, adesso, dovrà trovare urgentemente un sostituto a cui affidare la lancia per la giostra del prossimo 17 giugno: tra i nomi spuntati fuori nelle ultime ore ci sono quelli di Paolo Palmieri, Lorenzo Paci e del faentino Marco Diafaldi: "Non sono stato ancora contattato – ha detto quest’ultimo – ma valuterei la proposta".