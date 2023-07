Innocenzi e Diafaldi, ottime prove ufficiali

Pubblico delle grandi occasioni, come non si vedeva da tempo, mercoledì sera allo stadio ‘Bruno Neri’ di Faenza per le prove ufficiali del Palio del Niballo 2023. E le attese non sono andate deluse con dieci tornate belle e combattute. Dopo i problemi di lunedì sera, i tecnici incaricati del Comune sono prontamente intervenuti per mettere a posto la macchina del Niballo che stavolta era perfettamente tarata, con la testa al suo posto e i bracci funzionanti e precisi nei movimenti. I test ufficiali hanno fatto comprendere che i due cavalieri più titolati, Innocenzi del Borgo Durbecco e Diafaldi del Rione Verde, sono seriamente candidati alla vittoria nella giostra cavalleresca con sfide a singolar tenzone tra i cinque rioni, che si svolgerà sabato 22 luglio alle 21.30 sulle due piste ad anello, entrambe lunghe 147,25 metri, ricavate sul manto erboso dello stadio comunale.

Da evidenziare l’impegno e la concentrazione, messi in pista da tutti i fantini e dai rispettivi palafrenieri (per il Giallo anche una ragazza, Rachele Altini, ndr), quasi fosse il "vero Palio". Un elemento da portare a conferma è il fatto che il bersaglio è stato mancato dai battuti di turno solo in due occasioni: da Gertian Cela del Giallo alla prima tornata della prima sessione, ma era al debutto nella gara dei "grandi" e da Matteo Rivola del Rosso alla terza tornata della prima sessione. Solo il 22enne faentino di origini albanesi ‘Gege’ Cela, è esordiente al Palio del Niballo, a cui si presenta peraltro da vincitore a man bassa della 24^ Bigorda d’Oro di un anno fa, in sella all’esperta cavalla Ramona Danzig di 13 anni, sulla quale punterà probabilmente anche nell’occasione più importante. Gli altri quattro si conoscono già bene, essendosi sfidati al 65° Palio del 2022. Quest’anno la giostra cavalleresca del Niballo viene "recuperata", quasi acciuffata per i capelli dalla volontà dei cinque Rioni di non saltarla, in una Faenza tuttora sofferente dopo le alluvioni del 2 e del 16 maggio scorsi. Il virus Covid-19 cancellò ogni manifestazione nel 2020, e il Palio 2021, notturno come stavolta, con 700 spettatori ammessi allo stadio, non verrà certo ricordato tra i migliori, ma in questo 2023 le premesse appaiono diverse: l’entusiasmo giusto è stato messo già in campo dai cavalieri. Luca Innocenzi, il 40enne folignate con oltre 60 vittorie in Italia e con l’unica comparsa, vittoriosa, a Faenza nel 2022, è nuovamente chiamato dal Borgo Durbecco a compiere un’importante missione: vincere di nuovo il Niballo. E quanto si è visto nelle prove ufficiali, soprattutto in sella al suo Mister Armando ma anche su Princesse de Rio, lo ha dimostrato con 12,331 un tempone in una tornata pre test ufficiali: battuti tutti e quattro i rivali a prescindere dalla pista, con impegno e senza sforzo apparente. Messer Marco Diafaldi, che tanto ha vinto per il suo Rione Verde (due Palii e una Bigorda) e che nel frattempo con oltre 20 successi nelle giostre nazionali è diventato uno dei migliori cavalieri in circolazione, ha primeggiato in velocità e ha concesso il successo di tornata al solo Innocenzi per 305 millesimi di secondo. Da evidenziare, inoltre, come il primo fantino del rione di Porta Montanara, nella sua seconda tornata della prima serie su Green Commander a sinistra abbia corso in 12 362 a 22 millesimi di secondo dal record della pista in prova. Rivola per il Rosso, Tabanelli per il Nero e Cela per il Giallo hanno preso una sola vittoria di tornata dove era possibile, ossia fra di loro, ma va detto che il divario con gli altri due non è così netto: un paio di piccolissimi imprevisti possono far volgere la buona sorte della giostra a uno di loro tre. Matteo Tabanelli del Nero, che da 27enne faentino ha vinto una Bigorda e due Palii, alle prove ufficiali non ha brillato, pur evidenziando le sue grandi doti: affidandosi alla sua fedele Kelly in Black il 22 luglio, avrà i numeri per dire la sua. Per il Rione Rosso messer Matteo Rivola al momento sembra candidarsi a occupare il terzo o quarto posto nella classifica finale: decisiva sarà la scelta della cavalla tra la nota Vanilla Cream e la nuova Coltre di neve.

Questi i risultati complessivi delle due sessioni, in cui ogni binomio cavaliere-cavallo ha avuto la possibilità di percorrere due volte la pista di sinistra (quella dello sfidante di turno) e due quella di destra (quella dello sfidato), affrontando ciascuno degli altri Rioni: Borgo Durbecco 4; Rione Verde 3; Rione Giallo 1; Rione Nero 1; Rione Rosso. Per questi ultimi tre Rioni parrebbe prospettarsi un Palio non da protagonisti ma c’è ancora una serata di test, stasera dalle 21 alle 23, per potere migliorare qualcosa.

Gabriele Garavini