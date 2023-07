Innocenzi non sfila "Difetto di comunicazione"

Luca Innocenzi, il folignate campione in carica ingaggiato dal Borgo, non ha sfilato al ritorno dallo stadio dopo la sconfitta agli spareggi. La cosa non è passata ovviamente inosservata e tanti lo hanno fatto notare, anche sui social (tanto più che Innocenzi, arrivato a Faenza sabato, non ha partecipato nemmeno alla cena propriziatoria di venerdì sera). A bloccare qualsiasi polemica è il priore del Borgo Durbecco, Filippo Rava, con un post sui social: "Se ne sentono di tutti i colori. Mi sembra dovuta questa precisazione. Il cavaliere del Borgo Durbecco non ha sfilato al ritorno dallo stadio per un difetto di comunicazione tra la dirigenza del Rione e il cavaliere stesso, in caso contrario avrebbe sfilato per la gioia di Faenza intera. Detto questo, onore al vincitore Marco Diafaldi e al Rione Verde".