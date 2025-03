Innovare i percorsi tecnici. Ne parla Stefano Versari

Si rifletterà sulle sfide dell’educazione nel contesto attuale e sulle strategie per coniugare specializzazione tecnica e umanesimo tecnologico durante l’incontro di domani alle 14.30 nella sede Engim Ravenna di via Punta Stilo 59. Ospite sarà Stefano Versari, autore dell’articolo ‘Per l’innovazione dei percorsi tecnici e professionali’, già capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione e direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Aprirà l’incontro padre Antonio Teodoro Lucente, presidente della fondazione Engim, concluderà Marco Muzzarelli, direttore nazionale Engim. L’evento è aperto a docenti e operatori del settore.