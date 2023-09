Visitare i laboratori di ricerca, partecipare a esperimenti e dimostrazioni, ma non solo. Il Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna, domani partecipa alla Notte dei ricercatori con un evento intitolato Innovazione e ricerca a Marina di Ravenna: da Raul Gardini a oggi, che sarà anche l’occasione per conoscere il Tecnopolo e la storia del Centro.

L’iniziativa, infatti, si aprirà alle 18 con una presentazione al pubblico del Tecnopolo di Ravenna, a cura dell’ente gestore Cifla, Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia. Verranno illustrati i servizi offerti alle imprese e raccontato come il Centro di Ricerca è nato e con quali finalità. In questa occasione, verrà mostrato anche il video che ripercorre la storia del Centro. L’evento entrerà quindi nel vivo con la possibilità per il pubblico di partecipare a visite ai laboratori. Due turni di visite con iscrizione obbligatoria.