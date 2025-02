Innovazione e sostenibilità delle nostre imprese

Le imprese stanno affrontando una fase di trasformazione senza precedenti, in cui innovazione, digitalizzazione e sostenibilità rappresentano fattori chiave per la competitività e il successo. Per comprendere al meglio le reali esigenze del territorio e offrire strumenti concreti a supporto delle imprese, Confartigianato della provincia di Ravenna, con il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e la collaborazione del Tecnopolo di Ravenna, ha realizzato nel mese di febbraio una survey su innovazione e sostenibilità che si sta concludendo in queste ore.

Per analizzare e diffondere i dati raccolti, e per entrare nel merito degli argomenti al centro dell’indagine, sono stati organizzati due incontri che coinvolgeranno gli imprenditori. Il primo il 6 marzo dalle 14 alle 18 ‘Migliorare per migliorarsi’. Presso Tecnopolo Ravenna, Centro Ricerca Ambiente, Energia e Mare in viale Menotti, 48 a Marina di Ravenna, un pomeriggio dedicato a strumenti pratici di “facilitazione esperta” per superare ostacoli e rigidità nella collaborazione con colleghi, collaboratori e dipendenti. Si esplorerà come trasformare le sfide quotidiane in opportunità di crescita. A seguire, un World Cafè sulla digitalizzazione.

Il 13 marzo, sempre dalle 14 alle 18, ‘Ascoltare per ascoltarsi’. Presso Tecnopolo Ravenna, Parco scientifico tecnologico Torricelli in via Granarolo, 62 a Faenza, un pomeriggio alla scoperta del metodo dell’ascolto attivo e concentrato come strumento per ottimizzare il tempo, ridurre gli errori, individuare capacità nascoste e migliorare la negoziazione. Attraverso il supporto reciproco e l’aiuto di tecniche mirate, impareremo a valorizzare le relazioni professionali e personali. A seguire, un World Cafè. Iscrizione è gratuita e aperta a tutti, ma è richiesta la prenotazione entro il giorno precedente all’evento scelto. Info: www.confartigianato.ra.it o tel. 0544-516137.