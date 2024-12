Innovazione, un laboratorio organizzato da Cna

Oggi alle 17.30, al Mercato Coperto di Ravenna (piazza Costa 6), ci sarà il ’Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità’, realizzato dalla Cna di Ravenna in collaborazione con Cna Innovazione. Il laboratorio è nato per condividere e valorizzare le azioni di risk management messe in campo dalle imprese per la business continuity e premiare le aziende che hanno messo al centro della propria strategia di sviluppo l’innovazione tecnologica in ottica 4.0 e/o un approccio sistemico alla sostenibilità, definite dalla Commissione Europea come le principali leve per uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro.