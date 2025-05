Insegnante e ricercatrice

Marisa Iannucci, classe 1971, è insegnante, ricercatrice, islamologa e musulmana. È presidente dell’associazione Life, femminista e attivista dei diritti umani.

Formata in lettere moderne all’Università Federico II di Napoli e in storia dell’arte islamica presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, in lingua e cultura araba presso l’Istituto per l’Africa e l’Oriente di Roma, in scienze politiche e cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani e dei beni etnoculturali nel Medietrraneo ed Eurasia presso l’Università di Bologna. Ha conseguito il master in Studi sull’Islam d’Europa alla facoltà di sociologia dell’Università di Padova.