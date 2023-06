Insegnante morta dopo la caduta in mare, i disegni dei bambini per Elisa Rossi: "Maestra, sempre nei nostri cuori"

Ravenna, 9 giugno 2023 – Le colleghe "sono distrutte". La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ’Guido Novello’, Agata Caudullo "quando ha appreso la notizia, è scoppiata a piangere, come se avesse perso una sorella". E poi c’è quel dolore che "ogni giorno che passa aumenta". Il ricordo dei colleghi di Elisa Rossi è unanime. La 51enne, vice preside del ’Novello’ e insegnante di italiano alla scuola primaria ’Giovanni Pascoli’, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna, a margine di una giornata in barca con amici organizzata in occasione della Festa della Repubblica.

Alcuni disegni per la maestra Elisa Rossi

La donna, uscita sul pontile per fumare una sigaretta, è caduta in mare; il suo corpo è stato recuperato parecchi minuti dopo. "Certo, prenderemo iniziative per ricordarla, ma deciderle subito è prematuro", racconta Caudillo. Già ora l’Istituto comprensivo ha deciso di dedicare l’ultimo numero dell’anno del suo bollettino interno, ’Novello News’, alla vice preside, con un’immagine di lei, sorridente, in barca. Nel bollettino si leggono un editoriale di Caudullo e del suo secondo collaboratore (cioè il vice preside) Alessio Paroncini, ricordi di colleghi e disegni dei bambini che hanno avuto la 51enne come insegnante. La pagina web della scuola, inoltre, è a lutto per la tragedia. "Era una docente e una persona straordinaria, con la quale ho lavorato quattro anni – racconta la dottoressa Caudullo –. Elisa era amata da tutti, era una persona solare che trovava sempre una soluzione a ogni problema". Ancora: "Era positiva e propositiva. Sorrideva sempre".

La dirigente conosceva bene Rossi perché la professione "ci ha portato a vivere a stretto contatto ogni giorno". La stessa cosa è capitata a Paroncini. "Elisa ha lasciato un vuoto immenso, prima come persona che come collega. Abbiamo un dolore che monta, che cresce giorno dopo giorno. E ogni giorno è peggio". Tutti, quando la notizia si è diffusa, sono rimasti a bocca aperta. "Nessuno ci voleva credere". Paroncini è al comprensivo ’Novello’ da otto anni, "tutti passati insieme ad Elisa, lavorando e imparando da lei ogni giorno. Eravamo nelle stesse commissioni e in più entrambi insegnavamo italiano". La donna "era sempre sorridente, disponibile con tutti. Buona. Ecco: Elisa era buona". "Passerà del tempo, tanto, ma se avremo la forza di tornare nel nostro bar per il nostro caffè del mattino o per quei calici di vino o il chinotto, tu Eli sarai al nostro fianco, anche se nulla potrà mai più essere come prima. Mai più. Con il cuore in frantumi e tutto l’amore che possiamo", scrivono le amiche Manu e Barbi su ’Novello News’.

Dove, lo dicevamo, compaiono anche i disegni realizzati da una ventina di bambini per ricordare la loro insegnante (oltre che alcuni testi dei colleghi della ’Pascoli’. Greta scrive ’Sarai sempre bellissima come una stella’, Jolie, ’ Ti voglio bene’ e Andrea ’Resterai per sempre nel mio cervello e nel mio cuore’. Bambini che attraverso i colori e la fantasia cercano un modo per esorcizzare una perdita difficile da elaborare. ’Adesso sarai per sempre in vacanza. Scrivevi benissimo’, è il messaggio che una bambina ha inviato alla sua ex insegnante. Come riportato ieri dal Carlino , sono indagati il presidente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo Ravenna Yacht Club dove è a avvenuta la tragedia (il circolo, contattato, valuta se rilasciare dichiarazioni). La Capitaneria ha sentito tutte le persone che erano a cena con Rossi la sera di venerdì per ricostruire i suoi ultimi momenti di vita. L’incidente è capitato quanto è uscita per andare prima in toilette (quindi da un pontile lì vicino) e a fumare. L’autopsia è in programma oggi. Non è da escludere che si possa sapere in tempi brevi se la donna ha avuto un malore fulminante. Intanto, resta il dolore di chi l’ha conosciuta.